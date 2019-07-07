Миро раскритиковала мать Бузовой за воспитание дочери

Москва, 7 июля. Блогер Лена Миро раскритиковала мать артистки Ольги Бузовой за воспитание дочери. Она считает, что если бы женщина действительно заботилась о ребенке, телеведущая не отправилась бы на съемки шоу «Дом-2».

Бузова недавно опубликовала в социальной сети Instagram фото с матерью, на встречу с которой нашла время, несмотря на загруженный график. Певица призналась, что рядом с ней чувствует себя «маленькой девочкой».

«Мама всему учит. Ну я, конечно же, ее слушаю, но делаю по-своему», — написала она в соцсети.

Ирина Бузова ранее заявила, что не так давно получила премию «Мама года». Женщина считает, что в этом большая заслуга ее дочери.

«За такую девочку меня наградили. Куда ни плюнь, все благодаря тебе», — сказала она.

На высказывание отреагировала скандально известная блогер Миро, которая едко подчеркнула, что Бузова-старшая заслуживает только титул «перемать года». Девушка считает, что, если бы женщина по-настоящему заботилась и дочери и воспитывала ее, Бузова-младшая не отправилась бы на съемки нашумевшего реалити-шоу.

«Настоящая мама — это все-таки про другое. Если взглянуть на Бузову объективно, то она представляет собой хрестоматийный пример плохого воспитания», — написала она в своем блоге.

Стоит отметить, что певица и телеведущая действительно не раз оказывалась в центре скандала. Ее поведение и откровенные наряды неоднократно критиковали, в том числе и ее фанаты.

Так, россиян возмутило, что Бузова появилась на концерте для выпускников школ в Кремле без штанов — она надела лишь серебристое боди с ремнями на бедрах и прозрачные ботинки.

Артистка регулярно публикует в социальных сетях откровенные фото и видео, иногда со съемок «Дома-2». На проект она попала в 2004 году в возрасте 18 лет. Бузова планировала три месяца провести на новом реалити-шоу, однако задержалась на 15 лет.

Ранее генеральный продюсер «Московской недели моды» Артем Кривда заявил, что артистка может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров одежды сотрудничать с исполнительницей.