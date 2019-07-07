Пушков отреагировал на «жуткую истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

Москва, 7 июля. Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию украинских и британских парламентариев на возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

«Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради «защиты ценностей и принципов» Совета Европы», — отреагировал он в микроблоге Twitter.

Сенатор при этом обратил внимание на нарушение принципов свободы слова СМИ со стороны Лондона. Об этом, подчеркнул Пушков, делегаты точно умолчат.

«Дело ведь не в принципах. Дело в русофообии», — констатировал он.

Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради «защиты ценностей и принципов» СЕ. Но по поводу нарушения самой Британией принципа свободы прессы они точно промолчат. Дело ведь не в принципах. Дело в русофобии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 июля 2019 г.

Напомним, организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik. МИД Великобритании при этом не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на мероприятие. Причиной в ведомстве назвали «отсутствие мест». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала ответ британских коллег.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Затем полномочия представителей Москвы были восстановлены в полном объеме.