Пугачева показала необычное фото дочери

Москва, 7 июля. Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.

Дочь звезды российской и советской эстрады опубликовала кадр, на котором Лиза — дочь Примадонны — стоит в профиль и, хитро улыбаясь, смотрит в объектив.

«Лизок и ее глазок», — подписала фото 70-летняя артистка.

Коллеги мгновенно отреагировали на новую публикацию знаменитости. Среди звезд, написавших комментарии под кадром, были музыкант Игорь Николаев, певица Светлана Лобода, актриса Алика Смехова, шоумен Александр Ревва. Оценили необычный снимок с дочерью Пугачевой и поклонники исполнительницы.

«Девчушка просто прелесть — много маминого шарма», — написал пользователь ivanaplus. «Красавица! Мы вас так сильно любим! Лиза на вас похожа очень», — написал комментатор anast.petrich, добавив сердечки. «Вся в маму! Счастья, здоровья и любви вашей семье!» — пожелал артистке юзер под ником marybrondz. «Восхищаюсь. Шедевр фотографии. Надо же. Уловил изюминку», — оценил опубликованный певицей кадр viktoriya.rodevic.

Примечательно, что Пугачева в отличие от своего супруга, шоумена Максима Галкина ведет социальные сети не так активно. Чаще всего о семейной жизни и детях рассказывает юморист — он публикует в Интернете фото и видео с Лизой и Гарри. Тем не менее в аккаунте певицы изредка появляются фото и видео с детьми.