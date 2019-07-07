В Госдуме объяснили, почему ПА ОБСЕ отклонила резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом

Москва, 7 июля. Ряд делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ идут на поводу русофобски настроенных стран. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Туров, который является автором отклоненной на ПА ОБСЕ резолюции о борьбе с неонацизимом.

Ранее комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам отклонил документ, который предлагал осудить неонацизм и призвать страны к противодействию героизации нацистского движения. Туров объяснил, почему резолюция была отклонена.

«К сожалению, мы констатируем, что ряд делегаций Парламентской ассамблеи ОБСЕ идут на поводу у нескольких стран, которые изначально проявляют себя с русофобским отношением. И те документы, которые мы выносим, какие бы они ни были, их обсуждение превращается в определенный фарс. К сожалению, мы видим это со стороны Украины, со стороны прибалтийских стран», — цитирует слова Артема Турова РИА Новости.

Он отметил, что делегации, которые так поступают, не погружаются в изучение документов и тех вопросов, которые выносит российская сторона, и голосуют против инициатив представителей РФ априори. По словам Турова, ранее на круглом столе, который проходил в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, было поддержано выдвинутое Россией предложение о создании поста спецпредставителя организации по борьбе с неонацизмом. Он отметил, что делегация РФ планирует официально подготовить и направить соответствующее предложение в ассамблею.

Как отметил глава российской делегации и вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, отклонением российской резолюции ПА ОБСЕ фактически одобряет возрождение нацизма и его героизацию в ряде стран, закрывая при этом глаза на происходящее.

По его мнению, принятием «ничего не способных изменить» резолюций Грузии и Украины Парламентская ассамблея ОБСЕ превращается в сцену для русофобских выступлений и отдаляется от решения реальных проблем.

«Вообще то, что происходит сегодня в ПА ОБСЕ, напоминает какое-то сюрреалистичное кино, Нюрнберг наизнанку. То же самое наблюдалось в Европе в 1938–39 годах, когда фашистская Германия поднялась и окрепла на фоне молчаливого согласия соседей. Это очень опасная тенденция», — сказал Петр Толстой.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая включает в себя призыв к России отменить свое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В ответ на это сенатор Владимир Джабаров заявил, что российская делегация не согласна с этой резолюцией и считает представленную грузинским парламентарием резолюцию «недемократичной и высосанной из пальца»