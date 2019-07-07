Родители привязали пятилетнего мальчика к столбу в Ярославской области

Ярославль, 7 июля. Пятилетнего ребенка обнаружили привязанным за шею к столбу в селе Юрьевское Ярославской области.

Мальчик растет в многодетной семье, которая перебралась в село из Москвы. Приемные родители воспитывают еще семерых детей, только один из них родной.

Привязанного малыша нашел сотрудник отдела по делам несовершеннолетних города Мышкин. Он пришел с внеплановой проверкой, передает «360».

Жители села Юрьевской считают приезжих образцовыми родителями. Они набожные, работящие, следят за домашним скотом и не доставляют никому проблем.

По некоторым данным, всех детей изъяли из семьи. Делом занимаются профильные ведомства. Это не первый случай жестокого обращения с детьми в России.

Ранее сообщалось, что многодетная мать с особой жестокостью избивала детей ногами. Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Кузбасса, который бил и держал на цепи 11-летнего мальчика.