Главный диетолог Минздрава заявил об отсутствии нормы потребления молочных продуктов

Москва, 7 июля. Главный диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян опроверг сообщения о норме потребления молочных продуктов.

По словам диетолога, для здорового человека нет определенной нормы потребления молочных продуктов в сутки. Он подчеркнул, что молочные продукты полезные и являются важным источником очень многих веществ, необходимых и незаменимых для организма.

«Таких ограничений я не знаю, официальных, научно обоснованных [данных] я не знаю. Если человек здоров, и даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно», — отметил в беседе с ТАСС Тутельян.

Специалист добавил, что ограничения могут быть только для людей, у которых есть пищевая непереносимость продукта или определенные противопоказания для здоровья.

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина в интервью «Российской газете» заявила, что взрослым необходимо употреблять в среднем 200 граммов молочных продуктов в сутки. По ее словам, после употребления более 400 граммов молочки эффект может перестать быть положительным, напомнил телеканал «360».