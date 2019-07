Авиационный эксперт высказал новую версию исчезновения MH370

Нью-Йорк, 7 июля. Авиационный эксперт Тим Термини высказал новую версию исчезновения самолета Boeing-777, следовавшего рейсом Malaysia Airlines MH370 и пропавшего с радаров в марте 2014 года.

По его мнению, есть несколько возможных вариантов развития событий. В частности, лайнер, считает Термини, мог быть захвачен кем-либо из экипажа. Судно также мог уничтожить злоумышленник, пробравшийся на борт до объявления посадки. Либо, предполагает эксперт, захватил самолет кто-то из пассажиров рейса.

Катастрофу, по его догадкам, мог спровоцировать и кто-то из наземных служб, пишет The New York Post.

Theory of stowaway hijacker may explain the mystery of MH370 https://t.co/rcMOnf98p2 pic.twitter.com/2Tc7vZ4ILr