Авиационный эксперт высказал новую версию исчезновения MH370

Нью-Йорк, 7 июля. Авиационный эксперт Тим Термини высказал новую версию исчезновения самолета Boeing-777, следовавшего рейсом Malaysia Airlines MH370 и пропавшего с радаров в марте 2014 года.

По его мнению, есть несколько возможных вариантов развития событий. В частности, лайнер, считает Термини, мог быть захвачен кем-либо из экипажа. Судно также мог уничтожить злоумышленник, пробравшийся на борт до объявления посадки. Либо, предполагает эксперт, захватил самолет кто-то из пассажиров рейса.

Катастрофу, по его догадкам, мог спровоцировать и кто-то из наземных служб, пишет The New York Post.

Theory of stowaway hijacker may explain the mystery of MH370 https://t.co/rcMOnf98p2 pic.twitter.com/2Tc7vZ4ILr — New York Post (@nypost) 6 июля 2019 г.

Гипотезы специалиста, однако, не пользуются популярностью. Основной версией катастрофы по-прежнему рассматриваются действия пилота. Командир лайнера Захария Ахмад Шах, как уточняли специалисты, намеренно отклонился от курса, а незадолго до вылета отрабатывал такой план полета на авиатренажере.

Напомним, лайнер исчез в небе над Южно-Китайским морем 8 марта 2014 года через 40 минут после взлета. На его борту в момент крушения находились 239 человек, среди которых были 12 членов экипажа. Все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате «несчастного случая». Следственными органами не были установлены обстоятельства и причины происшествия.

За несколько лет с момента исчезновения воздушного судна было выдвинуто множество теорий. Самолет не раз «находили» в разных уголках планеты на Google Maps. Например, сыщик-любитель из Великобритании рассказал общественности, что разглядел контуры затонувшего лайнера в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы.