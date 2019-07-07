Коммунальщики дали воду подтопленному паводком Тулуну

Иркутск, 7 июля. Техническое водоснабжение запустили в дома города Тулуна, сообщили в правительстве Иркутской области.

Министр жилищной политики Иркутской области Артур Сулейменов рассказал, что с ночи в дома Тулуна поступает техническая вода. Пока на она прошла обеззараживание.

Чиновник напомнил местным жителям, что эту воду нельзя использовать для питья. С утра 7 июля работают ремонтные бригады, которые проверяют трубы, ведутся ремонтные работы по восстановлению электричества.

По последним данным, в Тулуне подтоплены 224 жилых дома. В 107 населенных пунктах региона подтоплены более 10 тысяч домов. В шести районах ввели режим ЧС, пишет ТАСС.

Правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка возглавляет вице-премьер РФ Виталий Мутко. По его словам, на восстановление региона потребуется 28 млрд рублей.