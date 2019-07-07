Арест россиян в Ливии стал продолжением продуманного сценария Запада

В пятницу, 5 июля, стало известно о задержании двух россиян в Ливии, членов Фонда защиты национальных ценностей. Один из них — социолог Михаил Шугалей. Россиян обвинили во вмешательстве в выборы, которых в стране, к слову, не было, поскольку там идет ожесточенная гражданская война.

Первым информацию о задержании россиян опубликовало американское издание Bloomberg.

Предпосылки

Очевидно, что события в Ливии — очередной виток противостояния России и Западной коалиции. Конфликт продолжается со времен Советского Союза. Сдав геополитические позиции в 90-е годы прошлого века, Россия наверстала их сегодня.

Помимо успехов во внутренней политике, можно привести несколько успешных примеров и внешней: победоносная операция в Сирии по борьбе с терроризмом, строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток», прокладке которых активно мешает западное руководство.

Кроме того, Россия бракует удобные для США, но неудобные для других стран резолюции в ООН, а ПАСЕ не может полноценно работать без российской делегации, что доказал период с 2014-го по 2019 годы. Не могут полноценно работать и европейские бизнесмены без компаний из РФ из-за западных санкций. Ограничения мешают не столько Москве, сколько тем, кто ввел санкции.

Пытаясь отомстить и выйти из неудобной ситуации, США и их партнеры идут на любые меры. Очевидно, проще всего Западу незаконно арестовывать обычных россиян. Вот несколько примеров.

Срок за ошибку в регистрации

Россиянку Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля прошлого года. Марию обвинили в «сговоре с целью работы иноагентом» в интересах России. Обвинение считает, что Бутина работала в качестве российского агента, проникая в американские организации с целью повлиять на политику США.

В апреле 2019 года американский суд приговорил Марию к полутора годам тюрьмы. Главной причиной, по которой юную девушку упекли за решетку, было «нарушение регистрации». Президент РФ Владимир Путин приговор назвал «беспределом», подчеркнув, что общественности совершенно не ясно, за что осудили Бутину.

10 лет за авиасимулятор

Российский разработчик видеоигр Олег Тищенко пытался купить на eBay инструкцию по управлению истребителем F-16, текст которой есть в открытом доступе. Документ ему нужен был для создания реалистичного симулятора.

Поскольку участвовать в аукционе для неграждан США можно с ограничениями, купить документ Тищенко сам не мог — ему подсобил житель Техаса Кеннет Салливан. Американец, отправив документы, понял, что мог нарушить законодательство США. Мужчине предъявили обвинения, но позже сняли, зато обвинили Тищенко.

Россиянина преследовали по пяти пунктам, в том числе за незаконный экспорт вооружения и контрабанду. В 2018 Тищенко поехал отдыхать в Грузию, где его задержали и экстрадировали в США. Тищенко грозили 10 лет тюрьмы, но россиянин пошел на соглашение с американским судом, в результате отсидев год.

Посольство РФ в США назвало арест Тищенко провокацией. Позицию дипведомства разделяли и в Кремле.

Поддержка «террористов»

Россиянина Виктора Бута осудили в США в 2012 году на 25 лет тюрьмы за якобы намерение незаконно торговать оружием и поддерживать терроризм.

Суд признал Бута виновным в продаже оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую только в США считают террористической. Бут вину не признает.

В МИД РФ заявили, что приговор россиянину — политический заказ. Кроме того, решение суда назвали «необоснованным и ангажированным».

«Несмотря на шаткость доказательной базы, незаконный характер ареста Бута при участии агентов американских спецслужб в Таиланде и последующей экстрадиции россиянина, правосудие США выполнило явный политический заказ. Также Вашингтон проигнорировал доводы адвокатов обвиняемого и многочисленные обращения на самых различных уровнях в защиту гражданина России», — отмечалось на сайте МИД РФ.

Журналистская неприкосновенность

СБУ 15 мая 2018 года (еще при власти экс-президента Украины Петра Порошенко, известного русофобской риторикой и прозападной политикой) задержало Кирилла Вышинского, главного редактора РИА Новости Украина. Журналиста с российским и украинским гражданствами обвинили в государственной измене, поддержке ЛНР и ДНР и нелегальном обороте оружия. Позднее Вышинского арестовали, а меру пресечения не раз продлевали. Отпускать журналиста, несмотря на протесты общественности, украинские власти не собираются.

На одном из заседаний суда Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства. Суд прошение отклонил, объяснив, что журналист проходит по уголовному делу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дело Вышинского назвала «унижением», отметив нелепость и неадекватность обвинений.

«Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителей СМИ, это просто унижение журналиста», — подчеркнула она.

«Не ту кнопку нажали»

В мае 2010 года российского летчика Константина Ярошенко похитили в Либерии и отправили в США, где обвинили в сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. После ареста его не раз били и пытали, а после осудили на 20 лет тюрьмы.

Российская сторона отметила многочисленные грубые нарушения Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года. Тогда американские спецслужбы впервые похитили россиянина на территории третьего государства.

Позднее Вашингтон признал несоблюдение международного права со своей стороны. Представитель Госдепа США Фил Кроули, работавший в 2010 году, рассказал, что сотрудник ведомства «нажал не ту кнопку», из-за чего факс об аресте Ярошенко отправили не в Россию, а в третье государство, из-за чего Москву об аресте россиянина уведомили много позже.

Россияне в Ливии

События в Ливии развиваются по аналогичному сценарию: сначала арест ни в чем не повинных граждан неудобной страны, потом суд и тюрьма. Ситуацию осложняет и отсутствие в стране руководства как такового. С одной стороны власти в Ливии добивается Правительство национального согласия (ПНС), с другой — генерал Халифа Хафтар, которого ПНС объявило военным преступником.

Россияне же в Ливии работали в рамках деятельности Фонда защиты национальных ценностей, выполняя исследовательские и социологические задачи. Это подтвердил и глава организации Александр Малькевич.

«Схватили двух российских ученых, которые абсолютно открыто и гласно проводили исследования в Ливии», — рассказал он.

Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя кризис в Ливии, заявил, что Россия поддерживает равные отношения с обеими сторонами конфликта в североафриканской стране. Вмешиваться в дела Ливии Москва не собирается, подчеркивал российский лидер. Глава государства также не раз говорил, что Россия не является агрессором и всегда готова к сотрудничеству.

При этом обе стороны гражданской войны в Ливии имеют своих союзников среди стран Запада, причем без подобной поддержки ни одна сторона конфликта не смогла бы продержаться существенное время. Участие российских ученых, даже в форме социологических исследований в Ливии, ревностно воспринимается Западом, который не заинтересован в установлении на севере Африки долгосрочного мира. Именно в этом отношении западных элит к России кроется и причина, и мотив для ареста российских ученых.