Киев, 7 июля. Бывший представитель «президента Украины в Крыму» Борис Бабин считает, что Киев мог бы предложить России возобновление водоснабжения через Северо-Крымский канал в обмен на «возвращение» двух городов полуострова. Об этом украинский чиновник заявил в комментарии прессе.

По его мнению, отсутствие поставок воды — «один из немногих рычагов давления», которые Киев может использовать в отношении Москвы. Он заявил, что в среднесрочной перспективе отсутствие водоснабжения в регионе якобы «уничтожает промышленный потенциал региона и заставляет Россию нести огромные убытки» в Крыму. Он предложил: Украина могла бы дать воду в Крым в обмен на «возвращение» части полуострова.

«Есть территория Северного Крыма, это два моногорода — Красноперекопск и Армянск, — которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь», — заявил Борис Бабин в комментарии Нromadske.ua.

Ранее кандидат в депутаты Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетьманцев признал, что Украина, прекращая подачу воды в Крым, вредит жителям полуострова. По его словам, это не тот метод, который Киеву следует использовать для «возвращения» региона.

Напомним, 85% водных потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, питающийся от Днепра. После проведения референдума в 2014 году Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма.

В январе 2019 года в России разработали проект, который должен улучшить ситуацию с водоснабжением Северного Крыма. Этот план был одобрен специалистами Главгосэкспертизы. Проект предусматривает установку оборудования, которое сможет компенсировать потерю напора при транспортировке воды на длинную дистанцию.

Крым стал субъектом России весной 2014 года. После госпереворота в Киеве жители полуострова провели референдум, по результатам которого 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, украинские власти продолжают считать регион своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно отмечала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.