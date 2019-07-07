Онищенко допустил наличие у Зеленского наследственного психологического заболевания

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко предположил, что странное поведение президента Украины Зеленского может быть связано с наследственными психологическими заболеваниями.

Ранее в Сети появились кадры, снятые во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде. На них можно увидеть, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя очень необычно: заметно нервничает, осматривается и пьет много воды. Более того, его выражение лица постоянно меняется.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети: часть пользователей предположила, что поведение президента может быть вызвано усталостью и постоянным стрессом, другие же заявляют, что Зеленский может принимать сильнодействующие препараты.

По мнению депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко, глава украинского государства мог оказаться не готов к постоянному стрессу, который возникает во время управления такой большой страной как Украина.

«Все мы понимаем, что этот молодой человек был избран на волне протестного голосования и большинство голосов, которые были ему отданы, были против вот того преступника, который 4 года измывался над украинским народом (Петр Порошенко — Прим. ФАН). Поэтому я по-человечески, а также как врач глубоко сочувствую Зеленскому, потому что у него сейчас состояние хронического стресса, он находится в состоянии непрерывного возбуждения и не может даже на секунду отдохнуть. У него сейчас нет ни правительства, ни команды», — говорит российский парламентарий.

Собеседник ФАН также подчеркнул, что абсолютная неподготовленность к управлению страной, отсутствие хотя бы удовлетворительно действующего государственного аппарата, разваливающаяся экономика и постоянно инициируемая война могли сказаться на здоровье Зеленского.

«Мы не имеем понятия о состоянии его здоровья. Может быть, у него как раз на этом хроническом стрессе могли всплыть какие-то генетические заболевания в психической сфере, о которых он бы, живя своей обычной жизнь, никогда б и не узнал. В таких условиях, я уверен, он занимается вопросами приема специальных медицинских седативных препаратов — успокаивающих, и наверняка это могла быть передозировка», — продолжает Онищенко.

Российский депутат также предположил, что президент Украины может быть склонен к гипертоническим заболеваниям, а значит, в ближайшее время у него может быть инфаркт или инсульт.

«Опыт долгого руководства страной воспитает еще и защитную реакцию — не реагируй так остро на всякого рода вещи. Так что ему сейчас необходимо сформировать квалифицированную команду врачей, которые бы его вели, в том числе помогая преодолевать вот эти стрессы», — заключил Геннадий Онищенко.

Ранее российская журналистка и ведущая политической программы «60 минут» Ольга Скабеева прокомментировала видеозапись, где Владимир Зеленский ведет себя «необычно». Она указала, что ролик является «эпичным монтажом». По ее мнению, совещание в Ужгороде длилось более часа, и Зеленский «был молодцом». Она подчеркнула, что украинский президент действительно устал и призвала не травить Зеленского в Сети.