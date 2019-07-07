Малькевич рассказал о местонахождении задержанных в Ливии россиян

Москва, 7 июля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал, что задержанные в Ливии россияне находятся в настоящее время в пригороде Триполи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сотрудники Фонда изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране, отметил Малькевич. Социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы.

По словам Малькевича, социолог-культуролог Александр Прокофьев покинул страну и вернулся в Россию, в то время как руководитель группы Максим Шугалей и медик, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, у которого двойное гражданство России и Иордании, накануне отъезда были задержаны.

«Сейчас они находятся в тюрьме Майтиго, в пригороде Триполи», — рассказал глава ФЗНЦ о местонахождении россиян.

Малькевич уточнил, что делом социологов активно занимается как МИД РФ, так и российское посольство. Однако проблема заключается в том, что диппредставительство, взявшееся за решение этого вопроса, находится в Тунисе, объяснил глава Фонда. То есть, временный поверенный в делах России фактически занимается ситуацией в обеих африканских странах.

«Поэтому нельзя говорить о том, что российские дипломаты получили доступ ко всем процессам: они находятся в Тунисе, а наши граждане арестованы в Ливии!» — отметил он в сообщении.

Глава Фонда указал, что российское посольство уже направило ноту в МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с требованием предоставить исчерпывающую информацию о факте и причинах задержания социологов.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ были задержаны еще в мае, однако известно о случившемся стало лишь на днях. Как рассказал Федеральному агентству новостей Малькевич, произошедшее, а также ход переговоров с местными властями не предавались огласке в интересах задержанных. Установленное властями Ливии правило выполнялось для безопасности сотрудников Фонда и для того, чтобы ситуация скорее разрешилась и их освободили из-под стражи.

Однако появившаяся в СМИ информация, в частности материал Bloomberg о якобы «вмешательстве» россиян в электоральные процессы в стране, перечеркнула прогресс в переговорах, указал он.

Ранее президент Фонда заявил, что задержанным в Ливии россиянам пытаются предъявить обвинение по закону, которого нет.