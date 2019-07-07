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Диетологи рассказали, как выглядеть моложе своего возраста

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Диетологи рассказали, как выглядеть моложе своего возраста

Москва, 7 июля. Профессиональные диетологи рассказали, как женщина может выглядеть моложе своего возраста.

Главный секрет молодости заключается в здоровом теле. Эксперты рекомендуют поддерживать физическую форму, регулярно заниматься спортом и уделять внимание здоровому питанию.

Регулярные тренировки помогают улучшать кровообращение тела. Это отражается на цвете лица — спортсменки выглядят цветущими и молодыми.

Активный образ жизни помогает бороться с лишним весом. Именно из-за избытка килограммов люди выглядят старше своего возраста, пишет Versiya.info.

Диетологи рассказали, как выглядеть моложе своего возраста

Полнота также влияет на самочувствие человека, поэтому молодость напрямую зависит от того, сколько вы весите. Соленая и сладкая пища приводит к повышению артериального давления и диабету.

Если вы хотите выглядеть молодо, то откажитесь от многих специй. Употребляйте много свежих овощей и фруктов, ешьте орехи. Эксперты напоминают, что стоит больше времени проводить на природе.

Если вам нравится отдыхать дома, то найдите приятное хобби. Не сидите долго у телевизора, это влияет на ваше зрение и приближает к тому моменту, когда появляются морщины.

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