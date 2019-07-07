Диетологи рассказали, как выглядеть моложе своего возраста

Москва, 7 июля. Профессиональные диетологи рассказали, как женщина может выглядеть моложе своего возраста.

Главный секрет молодости заключается в здоровом теле. Эксперты рекомендуют поддерживать физическую форму, регулярно заниматься спортом и уделять внимание здоровому питанию.

Регулярные тренировки помогают улучшать кровообращение тела. Это отражается на цвете лица — спортсменки выглядят цветущими и молодыми.

Активный образ жизни помогает бороться с лишним весом. Именно из-за избытка килограммов люди выглядят старше своего возраста, пишет Versiya.info.

Полнота также влияет на самочувствие человека, поэтому молодость напрямую зависит от того, сколько вы весите. Соленая и сладкая пища приводит к повышению артериального давления и диабету.

Если вы хотите выглядеть молодо, то откажитесь от многих специй. Употребляйте много свежих овощей и фруктов, ешьте орехи. Эксперты напоминают, что стоит больше времени проводить на природе.

Если вам нравится отдыхать дома, то найдите приятное хобби. Не сидите долго у телевизора, это влияет на ваше зрение и приближает к тому моменту, когда появляются морщины.