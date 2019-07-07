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Путин поздравил россиян с 45-летием начала строительства БАМа

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Путин поздравил россиян с 45-летием начала строительства БАМа

Москва, 7 июля. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 45-летием начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа). Видеопоздравление от российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Путин записал видеообращение к строителям и добровольцам БАМа, жителям городов и поселков на этой магистрали.

«Прежде всего хочу поздравить всех, особенно ветеранов-бамовцев, с этим, без всякого преувеличения, историческим событием. БАМ — это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей», — говорится в обращении российского президента.

Путин отметил, что о необходимости создания такой магистрали для подъема Сибири и Дальнего Востока говорили еще в начале прошлого века и уже тогда понимали, что это сложная задача. Строители, железнодорожники и добровольцы день за днем совершали настоящий подвиг.

По словам главы государства, за всю историю строительства магистрали участие в проекте приняли порядка двух миллионов человек.

Созданный в 70-80-е года инфраструктурный задел открыл для компаний России быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стал надежным транзитным маршрутом, который связывает всю Евразию, подчеркнул Путин.  

Российский лидер добавил, что в настоящее время перед страной стоит новая задача — «в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры» России.

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