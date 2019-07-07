Ученые раскрыли «секрет успеха» киновселенной Marvel

Аделаида, 7 июля. Австралийские исследователи из Университета Аделаиды раскрыли «секрет успеха» киновселенной Marvel. Ученые пришли к выводу, что причины популярности кроются в меньшей степени — в визуальных эффектах, а в большей — в умелом манипулировании актерским составом и продуманными сюжетными линиями.

Для исследования была использована математическая модель. Исследователь Мэттью Руфан отметил, что большим сюрпризом для ученых стало обнаружение связи между размером актерского состава и размером кассовых сборов лент. Он подчеркнул, что это явление стоит называть корреляцией, а не универсальной причинно-следственной связью.

«Иными словами, истинная причина заключается не просто в том, что аудитории в принципе нравятся большие касты. Это уникальный показатель для киновселенной Marvel», — цитирует слова Руфана KinoNews.

По его словам, продюсеры фильмов вселенной Marvel применяют эффективную схему, которая предполагает выпуск нескольких лент, посвященных конкретным персонажам — Железный человек, Капитан Америка и Тор — которых потом объединяют в общую картину. После этого процесс повторяется, но на «сольники» о новых героях проецируют часть успеха командного проекта.

Руфан отметил, что это отличает фильмы Marvel от стандартной структуры франшизы, состоящей из серии сиквелов или приквелов с одинаковым набором персонажей.

Ранее стало известно, что переизданию фильма «Мстители. Финал» не удалось побить рекорд по сборам, установленный «Аватаром» Джеймса Кэмерона. Однако картина собрала в мировом прокате до 2 млрд 761 млн долларов, что сделало ее самым кассовым супергеройским фильмом.