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Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли в России

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Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли в России

Москва, 7 июля. Продажи подержанных автомобилей класса люкс выросли в России за последние месяцы. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным, по итогам пяти месяцев 2019 года число проданных в России люксовых автомобилей с пробегом составило 739 штук. Этот показатель на 7,3% выше результата годичной давности.

Среди подержанных машин класса люкс россияне чаще всего отдавали предпочтение Bentley, на долю этой марки автомобиля приходится 36% от общего объема. На втором месте расположились транспортные средства немецкого концерна Mercedes-Benz — Maybach S-Class. Тройку лидеров замыкает Maserati.

В топ-7 самых популярных подержанных автомобилей класса люкс попали Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

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