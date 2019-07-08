Украинский политик предложил обменять воду на два города в Крыму

Украинские политики все еще мечтают о возвращении Крыма. В этом деле западные партнеры выражают Киеву безоговорочную моральную поддержку.

Накануне ОБСЕ с подачи украинской делегации приняла резолюцию, призвавшую к «деоккупации» полуострова. В документе также критикуются действия российских властей в связи с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе. Тогда три украинских корабля грубо нарушили границу РФ, опасно маневрировали и отказывались исполнять законные требования властей. Нарушителей задержали. Все они находятся в СИЗО.

Цель маневра лежала на поверхности. Действующий тогда президент Украины Петр Порошенко отчаянно цеплялся за власть, не брезгуя никакими средствами. Сразу после инцидента в Азовском море Петр Алексеевич издал указ о военном положении. Этот правовой режим исключает возможность проведения любых выборов, в том числе и президентских.

Но трюк не удался. Украинские депутаты легко раскусили «коварный» замысел главы государства. Выборы состоялись вовремя, а Петр Алексеевич проиграл с чудовищным результатом.

Хотя незаконность и провокационный характер действий Украины в Керченском проливе вполне очевидны, в ОБСЕ предпочли вновь целиком и полностью поддержать Киев в этом вопросе.

Следует отметить, что с момента воссоединения Крыма с Россией эта резолюция стала далеко не первым актом подобного содержания. Их результативность неизменно равна нулю. Президент и МИД России неоднократно подчеркивали, что принадлежность республики не может быть предметом торга.

Комментируя очередной опус ОБСЕ, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заверил, что Крым навсегда останется частью Российской Федерации.

«Поддержать-то можно любую резолюцию, это же не в разборки с Россией влезать — вот и поет ОБСЕ соловьем под украинскую дудку. Хотя сами прекрасно понимают, что занимаются откровенной дезинформацией, что украинских моряков задержали не в нейтральных, а российских водах, что Крым никто Украине не отдаст», — сказал Бальбек.

Украинские политики понимают это обстоятельство не хуже, хоть и штампуют одно за другим нелепые заявления по Крыму. На сей раз эрудицией блеснул бывший представитель президента Порошенко в Крыму (есть такая очень полезная должность) Борис Бабин. Политик предложил восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на возвращение в состав Украины двух городов полуострова — Красноперекопска и Армянска.

«Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на оккупированных территориях — да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной и будем определять формат вашего существования дальше», — цитирует «Страна».

Остается лишь поблагодарить Бабина за ценные советы. Увы, в Киеве немного опоздали с заботой. В распоряжении независимой Украины были почти четверть века, чтобы наладить достойную жизнь на полуострове. Но итоги этой деятельности не утешительны. Согласно предварительным итогам работы экспертной комиссии, ущерб от украинского периода (точнее, его независимой части) составил 2,5 триллиона рублей. Скорее всего, эта цифра носит промежуточный характер.

А когда на Украине победила «революция достоинства», радикалы направили на полуостров так называемый «поезд дружбы», заполненный вооруженными боевиками «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация). Депутат «Радикальной партии» Игорь Мосийчук пообещал, что крымчане будут «бежать как крысы».

«Мы, как в 90-м УНСО (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН), поедем в Крым, и тогда публика, подобная этой, как крысы убегали, когда колонна унсовцев входила в Севастополь… Соборность является одной из наших самых больших ценностей», — вещал политик на канале «112. Украина».

Однако жители полуострова не спасовали перед опасностью. Они как следует подготовились ко встрече с агрессивно настроенными молодыми людьми. К счастью, обошлось без кровопролития. «Смелые» радикалы предпочли сойти с поезда в Херсонской области. Очевидно, там нашлись более срочные дела. А состав прибыл в Симферополь пустым.

«Украинские националисты, ехавшие на «поезде дружбы» в Симферополь, узнав, что на перроне в столице Крыма их уже ждут, разбежались еще в Новоалексеевке» — вспоминает украинский политолог Вадим Карасев.

В общем, жители Крыма едва ли нуждаются в советах государственных мужей сопредельного государства. Что касается Бориса Бабина, то работу его шефа по достоинству оценили и украинцы. Трудно (а скорее всего, невозможно) вспомнить, когда еще действующий президент показывал столь катастрофический результат во втором туре президентских выборов.

К чести господина Бабина заметим, что его предложение в высокой степени гуманно. Он по-своему проявил заботу о крымчанах. Уж получше, чем идея депутата Ильи Кивы расстреливать пассажиров автобуса Киев — Донецк.

Но бывший советник украинского президента беспокоится напрасно. Крым вполне справляется без его «креативных» идей. Даже американский журналист Джефф Опдайк накануне признал большие достижения российских властей на полуострове. Хоть он и американский журналист.

Туристическая жизнь в Крыму бурлит. Глава республики Сергей Аксенов констатировал рост туристического потока на 11% по сравнению с 2018 годом.

«И еще одна цифра: более 200 тысяч туристов прибыли с Украины», — указал Аксенов.

В свою очередь, глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заверил, никаких препятствий для отдыха украинцев на полуострове не существует.

«Для граждан Украины Крым остается самым известным, популярным и реальным местом отдыха. Ни одной жалобы о предвзятом отношении к ним за эти годы не было», — сказал чиновник.

Так что даже Борис Бабин может паковать чемоданы и отправляться на отдых. Заодно проверит местных жителей: устоят ли они перед искушением водой?

1 Организация запрещена на территории РФ.