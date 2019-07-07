Нарколог рассказал, почему Зеленский «странно» себя вел на совещании

Москва, 7 июля. Глава Независимой наркологической гильдии, врач-психиатр Руслан Исаев прокомментировал видео, на котором поведение президента Украины Владимира Зеленского выглядит «странным».

Исаев утверждает, что поведение украинского лидера во время совещания закарпатской таможни в Ужгороде, действительно, странное. По его мнению, подобное поведение может быть последствием употребления психостимуляторов или галлюциногенов.

Врач-психиатр также рассказал, что подобное тревожное и депрессивное состояние возникает после приема наркотических веществ через несколько часов.

«Здесь могут быть варианты, что это не наркотики, а какие-то психотропные препараты. Переутомление не характерно. Обычно человек вялый, сонливый», — сказал нарколог в беседе с «Пятым каналом».

Ранее на просторах Интернета появился видеоролик с совещания закарпатской таможни в Ужгороде, расположенном на западе Украины. Участники дискуссии не оставили без внимания странное поведение Зеленского. Некоторые высказали мнение, что подобное поведение вызвано усталостью, другие предположили, что украинский президент принимает какие-то медицинские препараты.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева, посмотрев видео с «необычным» поведением Зеленского, встала на его защиту. Журналистка указала, что ролик с Зеленским является «эпичным мотажом». По ее мнению, совещание, кадры с которого попали в Сеть, длилось час или чуть больше, на нем Зеленский «был молодцом».