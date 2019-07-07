В ДНР рассказали подробности обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе

Донецк, 7 июля. Народная милиция Донецкой Народной Республики подтверждает факт обстрела съемочной группы телевизионного канала «Звезда» в населенном пункте Коминтерново, который расположен на юге ДНР.

По словам представителя военного ведомства ДНР, журналисты и операторы канала «Звезда» приехали в Коминитеново для фиксации последствий обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Свято-Спиридоновского монастыря. По имеющимся данным, в ходе работы журналистов киевские силовики открыли огонь по населенному пункту.

В общей сложности было выпущено восемь мин, уточнили в народной милиции ДНР.

«Слава богу, все живы и здоровы», — передает РИА Новости слова представителя военного ведомства ДНР.

Ранее сайт российского канала «Звезда» сообщил, что в воскресенье журналисты телеканала попали под обстрел в поселке Коминтерново​​​.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года, когда киевские власти развернули против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Произошло это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.

Вопрос урегулирования внутриукраинского конфликта систематически обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства.