Священник изгнал полтергейста из дома Рудковской и Плющенко

Москва, 7 июля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская пожаловалась на странные явления в своем загородном доме, «привидение» интересуется комнатой ее сына. Телеведущая и ее супруг Евгений Плющенко вызвали священника, чтобы изгнать из жилища «полтергейста».

По словам Рудковской, на третьем этаже дома стали происходить необычные и пугающие вещи: ночью может резко открыться дверь в комнату ее сына, игрушка в гардеробной «кричит диким смехом». Няня мальчика пожаловалась, что чувствует чье-то присутствие, а также слышит непривычные шумы и звуки.

Сын звездной пары также рассказал, что уже несколько месяцев боится подниматься на третий этаж дома, где висят часы, которые стали показывать неправильное время.

«Я в жизни в такие вещи не верила, как и Евгений, но мы решили вызвать батюшку освятить дом», — цитирует ее KP.Ru.

Продюсер предположила, что странные явления могут происходить из-за большого количества антиквариата в доме, в частности из-за старинных зеркал, висящих на третьем этаже.

По ее словам, после визита священника, который венчал супругов, пугающие семью вещи прекратились.

«Саша (сын Рудковской и Плющенко. — Прим. ФАН) ему помогал, все рассказал, показал. Отец Дмитрий провел в нашем доме три часа. Пока все нормально. Полтергейст пропал», — заявила телеведущая.

Рудковская уверена, что разыграть семью никто не мог. Антиквариат пара убирать из дома не планирует.

Ранее российская телеведущая рассказала поклонникам о летающем над ее садом дроне и пригрозила его владельцам отомстить за слежку за ее домом. Она констатировала, что человеку свойственно интересоваться чужой жизнью, однако призвала не вторгаться в личное пространство ее родных.

Продюсер заявила, что сама готова показать угодья всем желающим и провела экскурсию в Instagram Stories.