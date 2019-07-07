Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Героиня «Пусть говорят» умерла после многочисленных побоев мужа

49
0 Оставить комментарий

Героиня «Пусть говорят» умерла после многочисленных побоев мужа

Магнитогорск, 7 июля. Героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова скончалась в Магнитогорске, сообщают региональные СМИ.

Женщина впадала в кому из-за перенесенных побоев со стороны мужа. По данным портала verstov.info, 3 июля Дарью Рубцову госпитализировали.

Она страдала лобной эпилепсией. В больнице жительнице Магнитгорска стало хуже, ее перевели в палату интенсивной терапии. 6 июля она скончалась в реанимации.

Программа с участием Рубцовой вышла весной текущего года. Супруг объявил сбор средств на ее лечение. Он признался, что жестоко избивал женщину.

Неоднократные черепно-мозговые травмы спровоцировали серьезные осложнения. Женщину в июне осматривали московские медики, но они не смогли помочь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге правоохранители задержали мужчину, который неоднократно избивал жену и дочь. На супруга-тирана пожаловалась его жена, она попросила полицию защитить ее от агрессивного человека.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров