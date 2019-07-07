Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Страсбург, 7 июля. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе заседания в воскресенье отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв стран — участниц ОБСЕ к противодействию героизации членов «Ваффен СС». Против резолюции проголосовали 25 членов национальных делегаций, за — 11 парламентариев.

Инициатором документа выступил депутат Государственной думы Артем Туров. В пояснительной записке говорится, что Нюрнбергский трибунал признал преступными как саму СС, так и ее составные части. Согласно отклоненному проекту документа, ПА ОБСЕ должна была выразить глубокую обеспокоенность «распространением теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры». Кроме того, она должна была признать, что неонацизм является «опасным явлением», бороться с которым обязаны на политическом уровне.

Согласно отклоненному тексту, ПА ОБСЕ категорически осуждает сохранение и распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, базирующихся на расовых или национальных убеждениях, и подчеркивает, что этим явлениям нет никаких оправданий.

Ранее ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к Москве отменить признание Южной Осетии и Абхазии.