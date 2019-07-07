В Сети сравнили «странное поведение» Зеленского с симптомами Меркель

Москва, 7 июля. В социальных сетях активно обсуждают видеозапись со «странным поведением» президента Украины Владимира Зеленского. Видео было снято на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде.

На кадрах записи президент Украины ведет себя необычно. Видно, что Зеленский нервничает, оглядывается по сторонам и пьет много воды. В объективы камер попало и то, как у Зеленского постоянно меняется выражение лица.

Пользователи Twitter начали выдвигать свои теории произошедшего с президентом Украины.

«Может ему, просто плохо стало», — написал пользователь под ником @iklonter.

Некоторые комментаторы вспомнили инцидент с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, произошедший во время визита Владимира Зеленского в Германию. Тогда камеры запечатлели, как во время исполнения национальных гимнов Меркель стало сильно трясти. Позже канцлер рассказала, что выпила «как минимум три стакана воды», после чего ей стало легче.

Пользователи Сети сравнили «странное поведение» Зеленского с симптомами Ангелы Меркель.

«Что-то с ними творится не доброе! Меркель трясло так, что было не собраться в кучу, теперь Зеленский ведет себя неадекватно! Такое ощущение, что он вот-вот вскочит на стол и начнется вакханалия! Кто следующий, господа?» — написал юзер @G0MBPxwOJbvfggt.

«Сначала Меркель, теперь Зеленский… Странно это все», — поддержал комментатор @irina18plus.

Часть пользователей поинтересовалась, не пошел ли Зеленский «по стопам» бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого ранее подозревали в злоупотреблении спиртными напитками. Депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко называл очевидной алкогольную зависимость Порошенко.

«Что случилось? Или решил пойти по стопам Петра Порошенко?» — прокомментировал видео‏ @BokarevVitalii.

Що трапилося? Або вирішили піти по стопах Петро Порошенко? pic.twitter.com/LNtV57DuFT — Vitaly Bokarev (@BokarevVitalii) 7 июля 2019 г.

При этом, напомним, во время предвыборной гонки на Украине и Порошенко, и Зеленский сдавали анализы на алкоголь и наркотики. Результаты исследования образцов крови обоих не выявили следов психоактивных веществ.

А вот некоторые пользователи соцсетей уже успели сделать фотожабы с Зеленским, используя кадры из видео с совещания в Ужгороде.

зранку і до ночі працюємо! (це тільки засідання на Закарпатській митниці) pic.twitter.com/RuD5rAEfCe — Роман (@Roman_Kiev69) 7 июля 2019 г.

Также комментаторы отметили, что к видеозаписи с участием Владимира Зеленского приковано слишком много внимания.

«Есть, что еще почитать в ленте, кроме того, как сидит за столом Зеленский?» — задался вопросом пользователь @i_izmaylov.

Ранее российская журналистка и ведущая политической программы «60 минут» Ольга Скабеева прокомментировала видеозапись, где Владимир Зеленский ведет себя «необычно». Она указала, что ролик является «эпичным монтажом». По ее мнению, совещание в Ужгороде длилось более часа, и Зеленский «был молодцом». Она подчеркнула, что украинский президент действительно устал и призвала не травить Зеленского в Сети.