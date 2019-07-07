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Нацполиция Украины задержала злоумышленника, взявшего заложницу в Одессе

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Нацполиция Украины задержала злоумышленника, взявшего заложницу в Одессе

Одесса, 7 июля. Правоохранители задержали злоумышленника, державшего заложницу в финансовом учреждении в Одессе, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Инцидент произошел в Суворовском районе Одессы. Неизвестный ворвался в здание финучреждения и взял женщину в заложницы, сообщается на официальной странице ведомства в соцсетях.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, патрульные и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции Украины.

Стражи порядка задержали преступника в рамках операции «Гром». О состоянии женщины не сообщается. Ранее сообщалось, что в середине июня в Одесской больнице для душевнобольных произошел пожар. Семь человек погибли в огне.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил взять под контроль расследование причин пожара в медучреждении.

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