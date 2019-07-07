Алибасов впервые за месяц поел «человеческую еду»

Москва, 7 июля. Российский продюсер Бали Алибасов после отравления впервые за месяц поел «человеческую еду», написал музыкант на своей странице в Instagram.

Алибасов сообщил, что посетил московский ресторан «Розмарин», где отведал овощной крем-суп с лососем.

«Накормили человеческой едой впервые за месяц. Овощной крем-суп с лососем — объедение», — написал 72-летний продюсер в социальных сетях.

В начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Врачи диагностировали у артиста ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка. Медики оценивали состояние Алибасова как тяжелое, они перевели его в реанимацию, а затем ввели в состояние медикаментозного сна, в котором он провел пять суток. Спустя некоторое время артист пришел в себя, но у него были провалы в памяти.

Сын музыканта — Бари Алибасов — рассказал журналистам Федерального агентства новостей, что сознание его отца «прыгало» во времени. Продюсер сначала думал, что находится в больнице после катастрофы, в которую попала группа «На-на», затем ему казалось, что он в Чечне во время Второй чеченской войны, а позже Алибасов-старший считал, что приехал с группой в Косово.