В Домодедово пояснили новость о заложенной на самолетах взрывчатке. ФАН-ТВ

Экстренные службы проверили поступившую через социальные сети информацию о взрывных устройствах, якобы заложенных на двух самолетах в аэропорту «Домодедово». Об этом корреспонденту ФАН-ТВ сообщил руководитель пресс-службы воздушной гавани Александр Власов.

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения транспортной безопасности на территории аэропортового комплекса. 6 июля службы аэропорта совместно с силовыми структурами провели необходимые мероприятия, которые включали дополнительную проверку аэровокзала и багажа отдельных рейсов. Угрозы не было выявлено. Благодарим пассажиров рейсов, время вылета которых было изменено, за понимание ситуации. Рейсы благополучно прибыли в аэропорты следования», — сообщил Александр Власов.