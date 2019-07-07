В Госдуме РФ объяснили, почему Иран решился на обогащение урана

Москва, 7 июля. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне РФ Юрий Швыткин объяснил причины, по которым Иран начал обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.

По его мнению, Иран пошел на такую меру, чтобы принудить европейские страны к выполнению СВПД.

«Страны Европы, которые вовлечены в подписание данного соглашения, они грубо его нарушают. Уверен в том, что США и страны Европы должны осознать свою ответственность за сохранение мира в целом мировом пространстве», — считает Швыткин.

Он напомнил, что Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке, поэтому, по его мнению, иранские власти были вынуждены принимать контрмеры, пишет «Инфореактор».

«Тегеран считает это зеркальным ответом на действия США и других стран — участниц договора, которые не в состоянии решить спорные вопросы», — резюмировал зампред комитета ГД по обороне.

Ранее заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи объявил о том, что Тегеран приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. По его словам, процесс начнется с понедельника. Параллельно Иран дал 60 дней на то, чтобы европейские страны — участницы ядерной сделки ответили на требования Ирана.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал вполне ожидаемым решение Ирана по обогащению урана.