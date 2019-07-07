Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел ВСУ под Донецком

Донецк, 7 июля. Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших село Коминтерново.

Согласно сообщению журналистов, сотрудники телеканала работали на площади у местного дворца культуры, когда украинские силовики нанесли удар по району. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Отметим, что село Коминтерново расположено в буферной зоне, разделяющей противоборствующие силы в Донбассе. Населенный пункт находится под контролем Донецкой Народной Республики и не раз подвергался обстрелам со стороны украинской армии.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее стало известно, что патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел, когда работал в подконтрольном Луганской Народной Республике поселке Золотое-5, расположенном в Донбассе. Инцидент произошел в 600 метрах к востоку от участка разведения сил.