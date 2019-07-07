В Совфеде заявили, что отмены государственности Абхазии и Южной Осетии быть не может

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Российская Федерация не согласна с резолюцией Кацаравы по Абхазии и Южной Осетии.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, в которой призвал отменить решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Автором проекта резолюции стала грузинский парламентарий София Кацарава.

«Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», — сообщается в документе.

Сама резолюция поддерживает политику Тбилиси и рассматривает ее как «усилия по мирному разрешению конфликта». Однако с разработанным документом не согласен первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что суверенитет двух республик останется неизменным.

«Я сейчас как раз нахожусь на этой ассамблее. Она (София Кацарава — Прим. ФАН) представляла эту резолюцию, однако российская делегация ее не приняла, потому что никакой отмены государственности Абхазии и Южной Осетии быть не может. Там все было проведено в полном соответствии с первым уставом Организации Объединенных Наций — каждый народ имеет право на самоопределение. Эти республики состоялись как самостоятельные, и то, что грузины их рассматривают как «временно оккупированные» — ничего не решает. Они могут думать все что угодно, от этого республики не вернуться в состав Грузии», — заявил сенатор.

Российская делегация в ПА ОБСЕ считает представленную грузинским парламентарием резолюцию «недемократичной и высосанной из пальца». Кроме того, Джабаров рассказал, что «некоторые выступавшие даже пытались обвинить Россию в агрессии против Грузии».

«Но они, видимо, забыли о том, что в августе 2008 года именно по приказу президента Саакашвили было организовано нападение на Цхинвал, где погибли мирные жители, в том числе несколько десятков российских миротворцев. Но это они предпочитают не вспоминать. Мы не откажемся от признания Абхазии и Южной Осетии, Россия их считает суверенными. А дальше жизнь сама все расставит по своим местам», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» территорию Южной Осетии, после чего грузинские войска разрушили часть ее столицы, Цхинвала. Российская Федерация, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила военнослужащих Грузии из региона.

26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.