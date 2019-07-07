На Украине признали вред от прекращения Киевом подачи воды в Крым

Киев, 7 июля. Украина, прекращая подачу воды в Крым, вредит своим же гражданам, признал кандидат в депутаты Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетьманцев.

«Я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям (так на Украине называют Крым. — Прим. ФАН), мы вредим людям, которые являются нашими гражданами», — утвердительно сказал он в эфире телеканала ATR.

По мнению Гетьманцева, это не тот метод, который Киеву следует использовать для возвращения полуострова под свой контроль. Он отметил, что в партии, от которой он выдвигается на предстоящие парламентские выборы, пока не сформирована единая позиция по вопросу поставок воды в Крым.

Напомним, 85% водных потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После проведения референдума в 2014 году, на котором жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма.

Киев по-прежнему считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Сумма экономических потерь Крыма за 23 года нахождения в составе Украины, согласно подсчетам специальной рабочей группы, составила 2,5 триллиона рублей.

Накануне комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную депутатом Рады и осуждающую «действия России в Крыму». Как отметил председатель комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, документ, призывающий Москву к «деоккупации» полуострова, похож на фейк, его необходимо расценивать как вмешательство во внутренние дела страны.