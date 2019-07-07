Москва поднимет вопрос о курсе США на «сдерживание» России на встрече глав МИД ОБСЕ

Москва, 7 июля. Москва на неформальной министерской встрече ОБСЕ в Словакии поднимет вопрос о курсе США и их союзников на «сдерживание» России. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что мероприятие состоится 8–9 июля в Высоких Татрах. Во встрече примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На полях мероприятия запланированы двусторонние переговоры главы МИД России с зарубежными коллегами и руководством ОБСЕ.

«Ожидаем откровенной дискуссии о путях преодоления кризисной ситуации в сфере евробезопасности и нормализации межгосударственных отношений. Намерены поднять вопрос об опасном курсе США и их союзников по НАТО на военно-политическое «сдерживание» России, который проявляется в наращивании военного присутствия и инфраструктуры альянса, росте интенсивности его учений в приграничных с Россией регионах», — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве отметили, что считают необходимым задействовать все имеющиеся инструменты для деэскалации. Отмечается, что Россия продолжает участвовать в «структурированном диалоге» по вызовам и рискам безопасности, который был запущен в ОБСЕ по инициативе Германии в 2017 году. Москва считает главной целью этого процесса деэскалацию военно-политической ситуации в Евро-Атлантике и подготовку условий для работы по контролю над вооружениями.

В комментарии МИД России отмечается, что ситуацию в сфере безопасности в евро-атлантическом регионе осложняет рост транснациональных угроз. Речь идет о терроризме, наркотиках и организованной преступности. Развитию сотрудничества по противодействию этим вызовам на встрече в Словакии будет уделено особое внимание. Отдельно предполагается обсудить проблему кибербезопасности.