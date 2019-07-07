Росстат назвал топ-5 наиболее подорожавших продуктов по итогам 2018 года

Москва, 7 июля. Наиболее подорожавшими продуктами на российских прилавках по результатам 2018 года стали пшено и капуста. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на статистические данные Росстата.

По имеющимся данным, в прошлом году цены на пшено и капусту выросли на 73,6 и 72,8% соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.

Как отметила руководитель Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко, увеличение цен на пшено обусловлено уменьшением посевных площадей, потому что пшено не пользуется большой популярностью у граждан страны, сообщает агентство.

На третьей строчке по удорожанию — газовое моторное топливо (30,8%) на фоне значительного повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Так, на бензин сформировался повышенный спрос по причине его сравнительной дешевизны.

Согласно данным Росстата, рост цен на сахар и яйца составил 28,3 и 25,9% соответственно. Кроме того, цены стремительно росли на репчатый лук, валидол, свеклу, курицу и морковь.

Ранее специалисты Росстата назвали регионы России с самыми высокими доходами.