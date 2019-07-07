ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к России отменить признание Южной Осетии и Абхазии

Люксембург, 7 июля. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которую включен призыв к России отменить свое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, Москва обвиняется в якобы «оккупации и попытках фактической аннексии» двух стран.

Основным автором документа стала парламентарий из Грузии Софио Кацарава. За него проголосовали 50 членов национальных делегаций, пятеро при этом выступили против резолюции, девять человек воздержались.

В документе выражается озабоченность по поводу якобы «лишения Грузии возможности осуществлять законную юрисдикцию над своей территорией из-за незаконной оккупации РФ Абхазии и Южной Осетии». ПА ОБСЕ выразила полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Авторы документа заявили также об ответственности, якобы лежащей на Москве за «грубые нарушения прав человека и основных свобод» в республиках, а также за будто бы «наращивание там военного присутствия».

ПА ОБСЕ призвала Москву отметить свое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, Верховный Совет Южной Осетии в мае 1992 года провозгласил независимость республики в ходе вооруженного конфликта с Грузией. Так же поступили и в Абхазии. Верховный совет республики в ноябре 1994 года принял Конституцию, в которой Абхазия объявлялась суверенным государством и субъектом международного права.

Несмотря на это, армия Грузии в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию, обстреляв территорию республики и разрушив часть ее столицы. Россия ввела свои войска в зону конфликта в рамках миротворческой миссии для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ. Спустя пять дней боевых действий российским войскам удалось вытеснить грузинскую армию из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Накануне комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную депутатом Рады и осуждающую «действия России в Крыму». Затем был принят еще один документ, призывающий Россию к «деоккупации» полуострова, который вошел в состав страны демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.