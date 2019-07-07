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14:05 7 Июля 2019

Операция избитой в Ингушетии девочки отложена. События дня. ФАН-ТВ

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Иран обогащает уран

Операция избитой в Ингушетии девочки отложена. События дня. ФАН-ТВ

Иран выполняет свои обещания. Он приступил к обогащению урана выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявили в МИД страны. В Тегеране отметили, что такой серьезный шаг связан с нарушениями США договоренностей и санкциями против республики. Иран просит участников договора: Россию Великобританию, Китай, Германию и Францию —обеспечить его интересы, «в том числе в банковской и нефтяной сферах». Иначе через 60 дней власти страны вновь пересмотрят свои обязательства по сделке. Речь уже может пойти о сооружении дополнительных тяжеловодных реакторов или разработке ядерного устройства. Напомним, в прошлом году США вышли из ядерного договора и ввели против Ирана санкции. Ограничения затронули банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение. В этом году Вашингтон расширил «черный список» и объявил о полном запрете на импорт иранской нефти. Это стало последней каплей для республики.

Резолюция ОБСЕ по Крыму

Операция избитой в Ингушетии девочки отложена. События дня. ФАН-ТВ

Принятая резолюция ОБСЕ по Крыму похожа на фейк. Об этом заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он отметил, что документ не стоит рассматривать серьезно, а тем более выполнять. Гемпель уверен, украинским политикам нет смысла поднимать вопрос о возвращении российского полуострова. Если вкратце, то в резолюции просто говорится, что Крым — это не часть России. Также осуждаются действия нашей страны в Керченском проливе, в инциденте с украинскими моряками. Угадайте, кто выступил автором проекта? Конечно же, депутат от Украины. Но он забыл прописать в документе, что Крым стал частью России после референдума. За воссоединение проголосовали более 96% жителей полуострова. 

Лечение девочки из Ингушетии

Операция избитой в Ингушетии девочки отложена. События дня. ФАН-ТВ

Медики отложили операцию по восстановлению руки избитой в Ингушетии девочки. Это связано с тем, что состояние ребенка тяжелое, сообщают специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По словам врачей, у ребенка выраженный сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. История семилетней девочки из Ингушетии стала известна в начале июля. В больницу она поступила с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Главной подозреваемой остается тетя пострадавшей, у которой она проживала. В настоящее время женщина задержана. Следователи возбудили уголовное дело. 

День работников морского и речного флота

Операция избитой в Ингушетии девочки отложена. События дня. ФАН-ТВ

Сегодня работники морского и речного флота отмечают свой профессиональный праздник. Традиционно он выпадает на первое воскресенье июля. С событием всех причастных поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что водный транспорт вносит весомый вклад в укрепление международных и межрегиональных связей.
«Сегодня перед вами стоят новые ответственные задачи, главные из которых — масштабная модернизация и совершенствование береговой, портовой инфраструктуры, внедрение современных логистических и управленческих схем, обеспечение безопасности перевозок, содействие развитию водного туризма», — поздравил президент.
Кстати, сегодня же в России отмечают еще один любимый многими праздник Иван Купала. У язычников он был посвящен летнему солнцестоянию: это день цветения и плодородия. Сегодня же праздник больше напоминает народные гуляния. Но обряды соблюдаются, как и прежде. Традиционно девушки и юноши прыгают через костер, обливаются водой и гадают.

 