Операция избитой в Ингушетии девочки отложена. События дня. ФАН-ТВ

Иран обогащает уран Иран выполняет свои обещания. Он приступил к обогащению урана выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявили в МИД страны. В Тегеране отметили, что такой серьезный шаг связан с нарушениями США договоренностей и санкциями против республики. Иран просит участников договора: Россию Великобританию, Китай, Германию и Францию —обеспечить его интересы, «в том числе в банковской и нефтяной сферах». Иначе через 60 дней власти страны вновь пересмотрят свои обязательства по сделке. Речь уже может пойти о сооружении дополнительных тяжеловодных реакторов или разработке ядерного устройства. Напомним, в прошлом году США вышли из ядерного договора и ввели против Ирана санкции. Ограничения затронули банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение. В этом году Вашингтон расширил «черный список» и объявил о полном запрете на импорт иранской нефти. Это стало последней каплей для республики.

Резолюция ОБСЕ по Крыму Принятая резолюция ОБСЕ по Крыму похожа на фейк. Об этом заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он отметил, что документ не стоит рассматривать серьезно, а тем более выполнять. Гемпель уверен, украинским политикам нет смысла поднимать вопрос о возвращении российского полуострова. Если вкратце, то в резолюции просто говорится, что Крым — это не часть России. Также осуждаются действия нашей страны в Керченском проливе, в инциденте с украинскими моряками. Угадайте, кто выступил автором проекта? Конечно же, депутат от Украины. Но он забыл прописать в документе, что Крым стал частью России после референдума. За воссоединение проголосовали более 96% жителей полуострова.

Лечение девочки из Ингушетии Медики отложили операцию по восстановлению руки избитой в Ингушетии девочки. Это связано с тем, что состояние ребенка тяжелое, сообщают специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По словам врачей, у ребенка выраженный сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. История семилетней девочки из Ингушетии стала известна в начале июля. В больницу она поступила с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Главной подозреваемой остается тетя пострадавшей, у которой она проживала. В настоящее время женщина задержана. Следователи возбудили уголовное дело.