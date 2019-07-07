США призвали Германию отправить в Сирию свои сухопутные войска

Вашингтон, 7 июля. Американские власти призывают Германию отправить сухопутные войска на северо-восток Сирийской Арабской Республики для частичной замены американских. Об этом заявил специальный представитель США по САР Джеймс Джеффри в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

«Мы хотим от Германии отправки наземных войск, чтобы частично заменить наших военнослужащих», — объяснил чиновник.

Джеффри отметил, что Германия играет активную роль как партнер в политическом процессе и как единомышленник в борьбе против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) на северо-востоке САР. При этом он обратил внимание на то, что Вашингтон ожидает от своих партнеров «на добровольной основе отправки на северо-восток Сирии нескольких сотен военнослужащих».

Он заявил, что речь необязательно идет о военной миссии, поскольку боевиков ИГ1 можно вытеснить за счет сирийских военных, однако необходимо определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с неба и логистику. Параллельно, по его словам, «солдаты должны быть готовы себя защищать».

На сегодняшний день германские истребители-бомбардировщики Tornado только проводят разведку и занимаются дозаправкой самолетов союзников в небе.

Напомним, американские военные находятся на территории Сирии абсолютно незаконно, о чем неоднократно заявляли власти республики.

В январе текущего года в ООН признали массовые бомбардировки сирийского Хаджина коалицией США военным преступлением. Федеральное агентство новостей рассказывало, как Вашингтон методично уничтожает мирное население САР, ставшее живым щитом террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.