Брюссель, 7 июля. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в соответствии с которым рассматривает «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальное «средство экономического и политического принуждения» зависимых от поставок энергоресурсов государств. Эту поправку в документ внесли парламентарии США.

Как передает РИА Новости, автором резолюции является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Документ называется «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ».

В резолюции выражена обеспокоенность касательно некой «коррупционной практики» в том числе в рамках государственных монополий, которые работают в энергетическом секторе. Также в документе обозначена необходимость диалога между странами — экспортерами энергоресурсов, государствами-импортерами, и странами, осуществляющими транзит.

Документ призывает страны ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов как средства подчинения или влияния в отношении тех государств, которые зависят от поставок топлива или его транзита.

Парламентарии США совместно с коллегами из Литвы и Канады внесли поправку, в соответствии с которым в документе также выражается «особая обеспокоенность» проектами «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» и их потенциальным использованием как инструмента «политического или экономического принуждения».

Конгрессмен США Ли Зелдин заявил, что речь идет о «росте опоры» на один источник энергоресурсов, и «друзья» из Центральной и Восточной Европы якобы могут «пострадать» в связи с этим. В своей речи он также сделал отсылку на слова представителей Украины о том, что «есть целый ряд последствий» от продления потока.

«Турецкий поток» повышает способность влиять на другие страны Россией, и это может иметь негативные последствия. Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком — 2» и «Турецким потоком», — заявил Ли Зелдин.

Он призвал поддержать эту поправку против «Северного потока — 2». Представители Турции в свою очередь выступили против поправки, так как поставки энергоресурсов будут зависеть от соглашений между странами, которые должны свободно выбирать, присоединяться им к «Турецкому потоку» или нет.

Также были приняты еще две поправки, внесенные парламентариями США. Они предлагают странам ОБСЕ создать инфраструктуру, предназначенную для присоединения к рынку природного газа.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Основными противниками реализации проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок с поставками более дорогого СПГ. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа через территорию Украины.