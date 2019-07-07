СМИ назвали самые необычные автомобили кинематографа

Москва, 7 июля. Журналисты издания «Тарантас ньюс» представили топ-5 самых необычных и запоминающихся авто кинематографа.

На первом месте оказался автомобиль из американской комедии «Охотники за привидениями», которая вышла 1984 году. Героям Сигурни Уивер и Билла Мюррея удалось покататься на машине Экто-1.

Ее построили на базе катафалка Miller-Meteor и снабдили мощным мотором V8 Chevy 350. На второй строчке назвали автомобиль из фантастического фильма «Назад в будущее», который появился на экранах годом позднее.

Актеры Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд переносились в будущее на машине, построенной на базе DMC-12 DeLorean. А для ускорения ей поставили двигатель от Porsche.

Третье место СМИ отдали так называемому «собакомобилю» из фильма американского режиссера Питера Фарелли «Тупой и еще тупее». Джим Керри и Джефф Дэниелс дурачились за рулем микроавтобуса Ford Ecoline 1984 года выпуска.

На четвертом месте топа самых замоминающихся авто оказался суперкар из фильма режиссера Кристофера Нолана о Бэтмене. Это Tumbler, новейшее слово техники — автомобиль-танк. И замыкает пятерку супертрак из фильма «Няньки» — кузов Dodge Ram с гигантскими колесами на рессорах.