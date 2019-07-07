Неизвестный захватил заложницу в Одессе

Одесса, 7 июля. Неизвестный злоумышленник взял в заложники женщину в одном из финансовых учреждений в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, уточнив, что с правонарушителем ведутся переговоры.

Согласно сообщению ведомства, опубликованному в социальной сети Facebook, инцидент произошел в Суворовском районе города, где неизвестный ворвался в здание и захватил заложницу. На место происшествия прибыло руководство полиции области, патрульные, а также следственно-оперативная группа ГУНП.

Правоохранительные органы города начали операцию под кодовым названием «Гром». Ведутся переговоры с правонарушителем, а также принимаются меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника, уточнили в полиции.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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