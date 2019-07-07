ФАН разъясняет: «Медиазона» и «Эхо Москвы» распространяют «вброс» The Insider и Bellingcat о деле Скрипалей

Антироссийские издания «Медиазона» и «Эхо Москвы» растиражировали высосанное из пальца «расследование» The Insider и Bellingcat о деле Скрипалей.

Ранее антироссийское издание «Эхо Москвы», со ссылкой на совместное расследование The Insider и международной группы «журналистов» Bеllingcat сформировало в поисковой выдаче сервиса «Яндекс.Новости» сюжет «Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию». В нем «журналисты» сообщают, что Денис Сергеев, которого западные спецслужбы называют сотрудником Главного управления Генерального штаба России, и который якобы имеет отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, несколько раз посещал Швейцарию в 2016-2018 годах.

Как рассказали в The Insider, первый раз Сергеев приехал в Цюрих в ноябре 2016 года, однако тогда цели его визита так и остались туманными. Следующая его поездка в Швейцарию якобы состоялась в октябре 2017 года, во время которой он несколько раз посещал Лозанну. Расследователи подчеркивают, что мужчина также посещал район со «множеством государственных лабораторий» и даже появлялся близ штаб-квартиры международных спортивных организаций, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного спортивного арбитража.

В третий раз Сергеев прослушал лекцию экс-посла США в Швейцарии Сьюзан Левин. В свои следующие две поездки он якобы встречался с двумя другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым. При этом журналисты предполагают, что последние в ноябре 2017 года проводили операцию в Женеве. В декабре 2017 года они также могли встретиться снова. В пятый раз Сергеев приехал в Швейцарию в январе 2018 года, где дважды побывал на лыжном курорте Ле Же.

Именно эти «важные» обстоятельства и начали тиражировать «Медиазона» и «Эхо Москвы». Причем антироссийские СМИ особенно подчеркивают, что некий генерал-майор ГРУ Денис Сергеев якобы планировал отравление информаторов WADA и Скрипалей.

Однако весь представленный The Insider и Bellingcat материал едва ли можно назвать связным и апеллирующим к реальным фактам. Информация о Сергееве буквально «высосана из пальца», а в его биографии имеются обширные пробелы. В своем материале от 15 февраля 2019 года Федеральное агентство новостей уже разбирало «расследование» международной группы «наследников Пинкертона» о биографии «третьего офицера ГРУ», который якобы причастен к отравлению в Солсбери.

По утверждениям Bellingcat, Денис Сергеев родился 17 сентября 1973 года в небольшом военном городке Ушарал на границе Казахстана с Китаем. Однако никаких подтверждений этим фактам в их статье приведено не было, и, по сути, «следователи» из Bellingcat просили поверить им на слово. Столь же блекло выглядела информация расследователей о его службе в армии России и попадание в орбиту интересов Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Фантастов из Bellingcat также абсолютно не смущал и тот факт, что паспорт «Федотова — Сергеева» был выдан подразделением 770001 ГУВМ МВД России (в прошлом УФМС России), которое они в своих статьях называют не иначе как «паспортным столом ГРУ». Однако реальное отделение Федеральной миграционной службы в городе Москва имеет код 77001, и в нем получают свои паспорта не только «агенты ГРУ», но и вполне обычные люди. К слову, среди тех, кто выложил сканированную копию своего загранпаспорта с магическим кодом, оказался, к примеру, известный блогер Илья Варламов.

Признали в Bellingcat и тот факт, что их поиски «Федотова» по почтовому адресу в Москве, выуженному из непонятно каких баз данных, также ни к чему ни привели. Так что все версии и домыслы «расследователей» выглядели очень нескладно, а потому не могут являться базисом для публикации нового витка домыслов.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, а также другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках, в том числе в социальных сетях, занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. В этом были замечены The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы, по сути, антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).