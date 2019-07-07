Скабеева призвала не травить Зеленского после видео с его «странным» поведением

Москва, 7 июля. Российская журналистка и ведущая политической программы «60 минут» Ольга Скабеева встала на защиту президента Украины Владимира Зеленского после того, как в Сети опубликовали видеозапись, где глава государства ведет себя «необычно».

Она указала на то, что ролик, который сегодня активно обсуждают интернет-пользователи во всех социальных сетях, является «эпичным монтажом». По ее мнению, совещание в Ужгороде на западе Украины, где и было записано видео, длилось час или чуть больше, на нем Зеленский «был молодцом».

Скабеева на своей странице в социальной сети Instagram привела в пример один из эпизодов, подчеркнув, что украинский президент действительно устал. Помимо этого, телеведущая призвала не травить Зеленского.

Напомним, ранее в Сети появились кадры с совещания закарпатской таможни в Ужгороде, расположенном на западе страны. Участники дискуссии не оставили без внимания странное поведение президента. Некоторые считают, что оно вызвано усталостью, другие предположили, что Зеленский принимает какие-то медицинские препараты.

Ранее Скабеева также прокомментировала видео, отметив, что с Зеленским «что-то не так».