Берлускони пообещал Путину положить конец абсурдным санкциям против РФ

Рим, 7 июля. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал президенту РФ Владимиру Путину работать в целях отмены антироссийских санкций и для того, чтобы страна в большей степени стала неотъемлемой частью Европы. Об этом сам политик рассказал по итогам встречи в Риме.

Экс-глава Совета министров Италии раскрыл детали переговоров с российским лидером.

«Естественно, я подтвердил ему (Путину. — Прим. ФАН) наше обязательство работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и свободного мира, к которому она принадлежит согласно истории и призванию, и положить конец абсурдному режиму санкций», — заявил Берлускони в интервью миланской газете Il Giornale.

Берлускони уточнил, что Путин знает о его позиции по поводу антироссийских санкций и ценит это.

Бывший премьер-министр также указал, что именно он инициировал подписание исторического соглашения в Пратика-ди-Маре о создании Совета Россия — НАТО. Берлускони считает, что Россия и страны Запада должны объединиться для ответа на крупные вызовы будущих лет.

Он также добавил, что положительно относится к добрым отношениям между президентом РФ и итальянским вице-премьером Маттео Салвини, так как, по его мнению, все, что укрепляет дружбу между Москвой и Римом, «является благом для Италии»

Напомним, в минувший четверг Путин прибыл с рабочим визитом в Италию. У него состоялись встречи с Папой Римским в Ватикане, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и итальянским президентом Серджо Маттареллой.

Европейский союз ввел санкции в отношении России после воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада. В ответ на экономическое давление Россия ввела ответные ограничительные меры, запретив импорт некоторых видов продукции из ряда стран Европы, Северной Америки и Азии. Также в Москве неоднократно заявляли, что санкции западных стран идут лишь на пользу российской экономике.

При этом многие европейские политики начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и за отмену санкций в ее отношении. Так, заместитель министра иностранных дел республики Манлио Ди Стефано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подчеркнул, Италия заинтересована в смягчении санкции против России.