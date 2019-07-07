Трамп обвинил дождь в оговорке о «захвате аэропортов» во время войны за независимость

Вашингтон, 7 июля. Президент США Дональд Трамп нашел виновного в своей оговорке о «захвате аэропортов», которую он допустил во время праздничной речи ко Дню независимости. По мнению главы Белого дома, в его ошибке виноват сбой работы телесуфлера, который произошел из-за дождя.

Во время празднования Дня независимости США Трамп выступил со ступеней Мемориала Линкольну в Вашингтоне. В своей речи он сначала перечислил успехи Континентальной армии в переправе через Делавэр и битве при Йорктауне, а потом начал говорить странные вещи.

«Наша армия штурмовала укрепления, она захватывала аэропорты. Она сделала все, чтобы было необходимо», — заявил Дональд Трамп.

Это заявление вызвало недоумение общественности и СМИ. Дело в том, что первый полет самолета, который был построен братьями Райт, состоялся в 1903 году. Кроме того, Трамп в контексте рассказа о войне за независимость упомянул события у форта Макгенри, которые на самом деле произошли во время англо-американской войны в 1812–1815 годах. В результате пользователи Сети обвинили президента США в незнании истории своей страны и отсутствии здравого смысла в его речи.

Трамп объяснил свою оговорку сбоем работы телесуфлера из-за дождя.

«Был очень сильный дождь, я стоял под дождем, телесуфлер отключился. Он работал, а потом в конце просто отключился, ему настал «капут», — цитирует слова Дональда Трампа ТАСС.

Однако после этого Трамп еще больше запутал журналистов, заявив, что «дело не в этом», так как он «очень хорошо знал речь» и мог обойтись без телесуфлера.

«Но телесуфлер отключился, а вообще-то на него и без того было сложно смотреть из-за дождя», — подытожил он.

Напомним, из-за дождя на День независимости в неловкую ситуацию попала и супруга президента США — Меланья Трамп. Дело в том, что внезапно начавшийся ливень промочил облегающее платье первой леди, позволив зрителям убедиться, что она не любит носить нижнее белье.