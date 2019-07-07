Клинцевич рассказал о месте Трампа в истории после решения Ирана по урану

Москва, 7 июля. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал решение Тегерана об обогащении урана на уровне выше, чем это предусмотрено ядерной сделкой.

Российский сенатор объяснил, что решение Ирана «вполне ожидаемо», поскольку ему предшествовал выход Штатов из ядерной сделки. При этом он отметил, что Иран таким способом заботится о собственной безопасности. Клинцевич выразил уверенность в том, что все уговоры будут бесполезны.

«Думаю, что уговоры здесь бесполезны. Также опасаюсь, что США не только не отреагируют на это решение Ирана в позитивном ключе, а предпримут шаги, которые лишь побудят его еще более активизировать работу над своей ядерной программой», — заявил член СФ.

Клинцевич также предположил, что президентство Дональда Трампа войдет в историю как «время разрушения стратегической стабильности в мире».

Напомним, ранее заместитель руководителя дипломатического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой.

«Мы собираемся перейти порог в 3,67%», — подчеркнул иранский дипломат во время совместного заседания членов правительства ИРИ и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.

По словам Камальванди, к обогащению урана приступят в предстоящий понедельник, осталось уладить некоторые технические нюансы.