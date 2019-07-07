Эксперт объяснил, почему Запад хочет обеспечить свободу действий террористам в Сирии

Западные страны продолжают кампанию по дискредитации усилий Сирии и России, направленных на противодействие террористам в Идлибской зоне. На днях заместитель гуманитарного координатора ООН по сирийскому кризису Марк Куттс обвинил сирийское правительство в обстрелах «госпиталей, школ и другой гражданской инфраструктуры».

В очередной раз представители Запада в ООН не приводят никаких доказательств своим словам. Ранее американские и британские спикеры в Организации Объединенных Наций подтверждали свои обвинения фотографиями и видео, опубликованными на ресурсах незаконных вооруженных формирований.

Марк Куттс заявил, что «трое наших коллег по гуманитарной работе были убиты в Маарет ан-Нумане в машине скорой помощи». Видео с этим происшествием появилось в социальных сетях организации «Белые каски», которая уже зарекомендовала себя как производителя фейков. Это подтверждают даже ее сотрудники: в мае 7 представителей «Белых касок» признались, что видеосъемки в Думе в апреле 2018 года были постановкой.

Кроме того, для сбора фактов в Идлибскую зону отправились американские журналисты — сотрудники телеканалов Fox News и CBS. Как выяснилось, репортеры прибыли в Сирию, не получив у сирийских властей аккредитацию на освещение сирийского конфликта. Вместо этого корреспонденты телеканалов сотрудничали с боевиками, в том числе принадлежащими к альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемому террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России). Именно они проводили для журналистов экскурсии и прикрывали их незаконную деятельность.

Запад умалчивает, что боевики дестабилизируют обстановку в Большом Идлибе и угрожают безопасности мирных жителей. Именно джихадисты, несмотря на режим прекращения огня, ежедневно обстреливают мирные города, граничащие с Идлибской зоной, и атакуют военнослужащих Сирийской арабской армии. Сирийское правительство обязано реагировать на любую угрозу государственной безопасности, и обвинять его в этом, прикрываясь международным правом, - как минимум, непрофессионально.

Представители США и Великобритании в ООН театрально взывают к совести своих слушателей: «Где ваша человечность?», - говорит Марк Куттс. Весь остальной мир понимает, что нельзя, опираясь на неподтвержденные данные сомнительного происхождения, требовать от Сирии бездействия, позволяя тем самым террористам безнаказанно убивать невинных людей.

Удивительно, что этого не могут или не хотят понять на Западе. Там заявляют, что необходимо улучшать гуманитарную ситуацию в Сирии, но почему они предлагают это сделать ценой угрозы новой волны распространения терроризма в Сирии? Либо правозащитники плохо знакомы с расстановкой сил в ближневосточном государстве, либо они целенаправленно добиваются полной свободы действий для боевиков.

Об этом же говорит и эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что коллективный Запад продолжает вставлять палки в колеса официальному Дамаску, чья армия пытается решить проблему Большого Идлиба.

«К великому сожалению — это закономерное заявление Куттса. Изначально еще из уст президента США звучала защитная речь в адрес тех, кто находится в Идлибе. Он даже пригрозил ракетным ударом, если там вдруг будут проводиться какие-то боевые действия правительственными войсками Сирии. Дело в том, что в указанной зоне остался последний оплот террористов, которых можно считать неким балансом сил в Сирии против Асада», - говорит эксперт.

На сегодняшний день коллективный Запад заинтересован в том, чтобы этот «баланс» сохранялся, так как это теоретически дает возможность и дальше расшатывать обстановку не только в Сирийской Арабской Республике, но и на всей территории Ближнего Востока. Другими словами, Идлиб — это рычаг влияния США и их сателлитов.

«Поэтому коллективный Запад и продолжает кампанию по дискредитации усилий Сирии и России, направленных на противодействие террористам в Идлибской зоне. Они проводят возможные информационные провокации, привлекают «Белые каски», которые рассказывают сказки о «зверствах» режима Башара Асада, который несет смерть рядовым сирийцам. Но при этом они не предоставляют никаких реальных доказательств своим заявлениям, а такого рода дезинформации очень сложно противостоять. Особенно если для распространения различных фейков используются ангажированные информационные агентства вроде тех же Fox News и CBS. Вот почему сегодня правительственным войскам САР тяжело решить проблему Идлиба», - заключил Кошкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» держит Идлиб в страхе, но прикидывается «либералами».

1 Организация запрещена на территории РФ.