Автомобиль влетел на детскую площадку в Анапе. ФАН-ТВ

В Анапе на улице Куйбышева произошло ДТП. В результате водитель легкового BMW перелетел через бордюр на детскую площадку и врезался в столб. Второй участник аварии, водитель Toyota, получил незначительные повреждения. Пассажира, вылетевшего на детскую площадку автомобиля, достают из транспортного средства спасатели, водитель BMW не пострадал. На место прибыли кареты скорой помощи и правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.