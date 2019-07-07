Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Автомобиль влетел на детскую площадку в Анапе. ФАН-ТВ

266
0 Оставить комментарий

В Анапе на улице Куйбышева произошло ДТП. В результате водитель легкового BMW перелетел через бордюр на детскую площадку и врезался в столб. Второй участник аварии, водитель Toyota, получил незначительные повреждения. Пассажира, вылетевшего на детскую площадку автомобиля, достают из транспортного средства спасатели, водитель BMW не пострадал. На место прибыли кареты скорой помощи и правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров