«Спартаку» интересен футболист «Ромы»

Москва, 7 июля. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Ромы» Анте Чорич находится в сфере интересов московского «Спартака».

По словам источника, 22-летний футболист, вероятнее всего, покинет римский клуб, поскольку не получает там игровой практики. Сообщается, что красно-белые рассматривают как вариант с арендой хорвата, так и выкуп прав на него.

Отмечается, что столичный клуб готов заплатить за футболиста порядка 5 млн евро. Не исключен также вариант, при котором в спор за игрока вмешается «Локомотив», который уже интересовался Чоричем зимой.

Чорич перешел в «Рому» из загребского «Динамо» летом прошлого года за 6 млн евро. В минувшем сезоне он провел 3 матча во всех турнирах. Зимой сообщалось, что в игроке заинтересованы ЦСКА и «Локомотив», а до трансфера в «Рому» игроком всерьез интересовался «Зенит».