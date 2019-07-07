Составлен список смертельно опасных экзотических блюд

Москва, 7 июля. Специалисты провели ряд исследований и определили список экзотических блюд, которые могут быть смертельно опасными для употребления в пищу. Первое место в перечне заняла рыба фугу.

По данным издания АиФ.ru, любители японского блюда, приготовленного из фугу, нужно помнить о том, что в рыбе есть тетродотоксин. Этот яд способен вызвать дыхательный паралич и смерть.

К примеру, блюдо корейской кухни под названием санакчи представляет собой извивающиеся щупальца осьминога. Сам по себе моллюск не ядовит, но его щупальца могут присосаться к горлу и вызвать удушье.

Лягушка-бык из Намибии также ядовита. Перед приготовлением блюда из земноводного нужно удалить все внутренние органы.

Моллюски в раковинах, обитающие в грязной воде, накапливают в себе токсичные вещества. Ямайский фрукт аки может вызвать рвотную болезнь в том случае, если он не поспел.

Кассава — корень африканского растения, который используют при приготовлении лепешек. В его состав входит цианистый водород, а если нарушить технологию готовки, то можно отравиться. Эксперты напоминают, что популярное в КНР блюдо из мозгов обезьяны может привести к слабоумию и смерти, если животное когда-то болело бешенством.

Также специалисты рекомендуют не рисковать с чукотским блюдом из оленя под названием копальхен и деликатесом из индонезийской рыбы-камня.

Ранее группа ученых провела исследование и составила перечень из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.