Соловьев назвал причину странного поведения Зеленского на совещании

Москва, 7 июля. Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на видеозапись, на кадрах которой запечатлено необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

Журналист считает, что странные мимика и жесты нового главы украинского государства могут быть связаны с тем, что Зеленский, который совсем недавно занял высший административный пост страны, не сразу осознал весь груз возложенной на него ответственности.

«Что с Зеленским? Тяжелое похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался. Жизнь не сериал», — написал Соловьев в социальной сети Instagram.

Телеведущий выразил мнение, что для управления государством, как и для других профессий, необходимы определенные умения, знания и навыки, которых у Зеленского, очевидно, нет.

«Хорошему парню с улицы операцию на аппендицит дадите провести? А если он играл роль врача? Вот-вот…» — констатировал журналист.

Соловьев задался вопросом, значит ли это, что «Зеленский обречен». Телеведущий полагает, что многое в этом вопросе зависит от его личных качеств и действий команды президента.

«Пока все выглядит печально», — заключил он.

Напомним, на кадрах видеозаписи, которую прокомментировал Соловьев, запечатлено совещание Закарпатской таможни в Ужгороде. Глава украинского государства на мероприятии вел себя весьма необычно. Зеленский заметно нервничал, осматривался. Кроме того, его выражение лица систематически менялось.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Некоторые участники дискуссии решили, что поведение президента Украины вызвано усталостью. Другие комментаторы предположили, что Зеленский может принимать какие-то сильнодействующие препараты.

Видео было опубликовано в социальных сетях под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Название отсылает к истории с депутатом Дмитрием Добкиным, который в 2016 году попал на видео с не совсем адекватным поведением. Тогда он прямо в зале украинского парламента спрятался за колонной и вел себя странно.

Ранее видеозапись с Зеленским прокомментировала российская журналистка и ведущая политических ток-шоу Ольга Скабеева.