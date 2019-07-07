В Раде упрекнули Киев в закупке импортного угля «где попало»

Киев, 7 июля. Украинские власти по сей день покупают импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны. Об этом заявил депутат Рады Евгений Мураев на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский депутат заявил, что приобретать уголь «где попало» пришлось из-за конфликта на Донбассе. Он указал на тот факт, что киевские власти до сих пор вынуждены покупать десять миллионов тонн импортного сырья вместо того, чтобы развивать угольную промышленности в стране. Мураев также уличил руководство страны в наплевательском отношении к украинским шахтерам.

«Вот эта формула ущербна: когда власть согласна делать приятно даже угольщикам Пенсильвании, но на собственных шахтеров ей плевать», — резюмировал он во время передачи на украинском телеканале «Наш».

Напомним, весной 2017 года власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили о вводе внешнего управления на десятках украинских заводов и предприятий, находящихся на неподконтрольных киевским властям территориях. Это стало ответом на отказ Верховной рады снять блокаду региона. В результате поставки донбасского угля украинским потребителям остановились.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили о независимости, а киевские власти — о начале военных действий против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стало более 13 тысяч человек.