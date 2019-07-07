Врачи отложили операцию избитой в Ингушетии девочки

Москва, 7 июля. Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки остается тяжелым, в связи с чем врачи решили отложить операцию по восстановлению ее правой руки. Об этом рассказали в пресс-службе московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как объяснили медики, улучшения в состоянии верхних конечностей пострадавшей девочки пока нет, несмотря на проводимую комплексную терапию. По словам врачей, у ребенка выраженный сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья.

«Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Врачам ранее, напомним, удалось спасти левую кисть ребенка. Девочку госпитализировали в больницу в Назрани 4 июля. Медики диагностировали у нее множество травм.

Впоследствии девочку в сопровождении врачей и детского омбудсмена республики доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Обследование в клинике показало, что у ребенка есть старые травмы позвоночника и переломы ребер.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося. По подозрению в совершении преступления задержана тетя девочки. Как рассказали следователи, она воспитывалась в семье женщины без каких-либо документов и оформления опеки.

Женщина при этом объяснила травмы ребенка случайным падением в яму. Родственница сообщила, что племянница однажды якобы забралась в кастрюлю с горячим супом.

Накануне омбудсмен по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что родителей избитой девочки удалось найти. По ее словам, пара находится в разводе и давно не виделась с семилетней дочерью.